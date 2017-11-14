В Топливном союзе объяснили рекордный рост цен на бензин

Москва, , 15:50 — REGNUM В рекордном повышении цен на бензин в России виноваты инфляция и ежегодный рост налоговой нагрузки. Об этом, как передает RT, заявил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По его словам, ситуация с остановкой Московского нефтеперерабатывающего завода имеет краткосрочное влияние на рынок, тогда как цены на бензин растут ежегодно.

«Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. Ежегодно растут акцизы на топливо, растёт налог на добычу полезных ископаемых», — заявил Аркуша, добавив, что эти налоги переносятся на потребителя.

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Глава РТС отметил, что на рост также повлияло резкое повышение мировых цен на нефть, а цены на бензин в 2018 году в очередной раз поднимутся.

«В следующем году очередной рост акцизов, ожидается двухразовое повышение: с 1 января и с 1 июля», — говорит Аркуша.

Напомним, накануне цена на топливо достигла рекордных показателей: Аи-92 торгуется по 44,7 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — 46,9 тыс. рублей, Аи-97 — 42,8 тыс. рублей. Рост стоимости за прошедшую неделю составил 2,5%, 1,5% и 2,3% соответственно.

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