Япония инвестирует в Мьянму свыше $1 млрд

Токио, , 15:23 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об инвестициях в Мьянму в размере $1,03 млрд, сообщает 14 ноября Reuters.

Деньги пойдут на развитие инфраструктуры страны, на поддержку малого бизнеса, призванного помочь развитию сельского хозяйства, и на другие цели.

Данное соглашение было достигнуто во время встречи премьер-министра с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи на саммите АСЕАН в Маниле.

Напомним, правительство Мьянмы подвергается серьезной критике со стороны мирового сообщества за политику в отношении мятежного штата Ракхайн, который покинули порядка 600 тыс. человек.

Конфликт вспыхнул 25 августа, когда боевики одной из местных группировок совершили нападение на блокпосты правительственных войск. ООН обвиняет Нейпьидо в этнических чистках.

Мьянма отвергает подобные заявления, подчеркивая, что стала жертвой дезинформации со стороны СМИ.

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