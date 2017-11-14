МЭА понизило прогноз на спрос нефти в 2017 и 2018 годах

Париж, , 15:18 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз на спрос нефти в мире в 2017 году на 0,05 млн баррелей в сутки и в 2018 году на 0,2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится 14 ноября в докладе МЭА за ноябрь.

МЭА также прогнозирует снижение роста спроса на нефть на 0,1 млн баррелей в сутки до 1,5 млн баррелей в сутки в 2017 году и 1,3 миллиона баррелей в 2018 году.

Согласно данным МЭА, спрос на нефть в 2017 году составит примерно 97,7 млн баррелей в сутки, а в 2018 году — 98,9 млн баррелей в сутки.

В МЭА пояснили, что понижение прогноза связано с повышением цен на нефть, ожиданием теплой зимы и обновлением данных по рынкам за август и сентябрь.

В базовом сценарии ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2017 (WEO-2017), опубликованном 14 ноября на официальном сайте, отмечается, что в США произойдет крупнейшее в истории нефтегазовой отрасли увеличение объемов добычи сланцевой нефти.

Отмечается, что к 2025 году добыча нефти в США достигнет пиковых показателей, после чего начнет снижаться. К этому времени добыча вырастет на 35% к показателям 2016 года и достигнет 16,9 млн баррелей в сутки.

МЭА также прогнозирует рекордные показатели объемов добычи сланцевого газа в США — до 1,06 трлн кубометров, что на 40% превышает показатели 2016 года.