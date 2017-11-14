Воронежская область возьмет в долг пять миллиардов рублей

Воронеж, , 15:06 — REGNUM Правительство Воронежской области возьмет кредит на общую сумму в 5,28 млрд рублей — деньги нужны для ликвидации дефицита регионального бюджета, а также погашения задолженности. Накануне, 13 ноября, стали известны результаты четырех тендеров на предоставление кредитов, которые объявил областной департамент финансов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

По результатам торгов, победителем стало ПАО «Сбербанк». Еще одному претенденту было отказано в связи с несоответствием требованиям, установленным документацией.

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В соответствии с документацией, четыре кредита — два на сумму в миллиард рублей каждый, один на два миллиарда рублей и еще один в 1,28 млрд — будут предоставлены под 8,5% годовых

Отметим, что общая сумма государственного долга Воронежской области по данным на 1 октября этого года составила 27 млрд 225,3 млн рублей. В настоящее время в структуре госдолга региона отсутствуют коммерческие кредиты: так, 21,2 млрд составляют бюджетные кредиты, еще 6 млрд долг в государственных ценных бумагах.

В конце сентября, между тем, стало известно, что около 11,9 млрд рублей госдолга Воронежской области попадает под реструктуризацию.

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В конце октября был опубликован документ «Об утверждении долговой политики Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», которым, в частности, предусмотрено сокращение общего объема долговых обязательств региона к 1 января 2021 года до 45% от собственных доходов бюджета региона за 2020 год.

По итогам 2017 года, согласно прогнозу, обозначенному в постановлении, госдолг региона ожидается в 34,1 млрд рублей — 54% от доходов бюджета. За год долговая нагрузка должна снизиться на три процентных пункта. Также в регионе ожидают и снижения расходов на обслуживание госдолга — по итогам 2017 года сумма составит 1,6 млрд рублей против 2,1 млрд в 2016 году.

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