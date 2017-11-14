В Подмосковье на аэрофотосъемку выделят 50 млн рублей

Москва, , 15:02 — REGNUM В Московской области насчитывается 900 неучтенных зданий, которые нигде не учтены. Это составляет порядка 1,8 млрд рублей не поступивших в бюджет. Об этом заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев, передает «Подмосковье сегодня».

По его словам, для получения объективных данных о наличии неучтенных объектов недвижимости планируется выделить денежных средств на проведение аэрофотосъемки.

Последняя аэрофотосъемка была произведена в 2014 году.

На закупку средств для аэрофотосъемки составит 50 млн рублей. На торгах возможно снижение цены.

Облеты территорий будут производиться весной и осенью, когда нет листвы на деревьях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев заявлял, что в Московской области на кадастровом учете и на учёте в налоговых органах не состоят около 500 тысяч объектов недвижимости.

Напомним, в октябре 2016 года в ряде муниципальных образований Московской области стартовали рейды органов БТИ, налоговой службы и администраций по выявлению незарегистрированных построек.

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