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Банк России установил официальные курсы доллара и евро

Экономика

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 15 ноября, выросла на 58,35 копейки

Москва, 14 ноября 2017, 14:58 — REGNUM  Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 15 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Так, курс евро вырос к рублю на 76,09 копейки и составил 69,67 рубля. Курс доллара США увеличился на 43,84 копейки — до 59,62 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 15 ноября, выросла на 58,35 копейки, составив 64,14 рубля.

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