Москвичи отмучались: Собянин о благоустройстве центра Москвы

Москва, , 13:48 — REGNUM Беспрецедентная по своим масштабам программа «Моя улица» по благоустройству центра Москвы практически завершена. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства, пишет «РГ».

"Москвичи отмучались, реконструкция Кремлевского, Бульварного и Садового колец, а также ряда площадей в центре столицы — Старой и Новой, площади у Белорусского вокзала и других знаковых объектов в основном завершена», — сказал мэр.

Созданы и реконструированы порядка сотни парковых территорий. Впервые в истории Москвы в самом центре города создан новый уникальный парк «Зарядье». Не забыты и дворовых территории — отремонтированы почти 3,5 тыс. дворов, отметил Собянин.

По его словам, всего за 2017 год было благоустроено 119 улиц, набережных, площадей, магистралей протяженностью в 72,5 км.

В результате благоустройства жители Москвы получили пешеходный маршрут длиной 17 км, который тянется вдоль Москвы-реки от Москвы-Сити, мимо Храма Христа Спасителя до самой Таганской площади.

Пешеходный маршрут проходит по Краснопресненской, Савинской, Ростовской, Смоленской, Новодевичьей набережным, а также улице Хамовнический вал и далее — Фрунзенский, Пречистенскрй, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и Гончарной набережным.

На благоустроенных улицах начали высаживать деревья. Уже высажено порядка 1000 деревьев. До конца 2017 года на благоустроенных улицах столицы будет высажено 5 264 дерева.

В центральной части Москвы прошли наиболее масштабные работы. Но за счет использования Стандарта благоустройства улиц Москвы, разработанного в 2016 году, были сокращены сроки и оптимизированы затраты на выполнение работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы решили продлить программу благоустройства «Моя улица» до 2020 года. В 2018 году расходы на программу составят 33,3 млрд рублей, в 2019-м — 30,6 млрд рублей, в 2020 году — 30,5 млрд рублей.

Напомним, изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015—2018 годы. За первые два года в рамках программы отремонтировали более 100 улиц, в 2017 году работы должны пройти на 80 столичных улицах.

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