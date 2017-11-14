В Темрюкский район Кубани отправлен министерский патруль

Краснодар, , 13:42 — REGNUM Власти Краснодарского края решили всерьез взяться за Темрюкский район. Муниципалитету хотят помочь нарастить темпы экономического развития, определить первоочередные проблемы, которые нужно решать в социальной сфере, ЖКХ, торговле, транспортной, строительной, курортной отраслях. Всем этим займётся специальная рабочая комиссия, которая направлена в район по поручению главы региона, передаёт ИА REGNUM 14 ноября.

«В течение двух дней отраслевые специалисты с выездом на места будут изучать всю проблематику и подготовят «дорожные карты» по решению острых вопросов», — пояснил вице-губернатор Алексей Копайгородский, добавив, что в составе комиссии — более 30 сотрудников профильных краевых министерств, департаментов и управлений.

Итоги комплексного изучения ситуации и предложения по совершенствованию работы органов местного самоуправления будут в оперативном порядке представлены главе региона.

Напомним, решение направить в Темрюкский район рабочую группу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял неделю назад (8 ноября) по итогам встречи с активом муниципалитета. Одной их первоочередных задач, которые предстоит решить местной власти, глава региона назвал наведение порядка в земельном вопросе. Прежде всего, необходимо начать с инвентаризации земель и изъять участки у неэффективных пользователей в судебном порядке.

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Кондратьев отметил, несмотря на хороший потенциал района и наличие ресурсов для развития, «создается впечатление, что местная власть недостаточно понимает, насколько эффективно используется земля».

«Участки огорожены, но кто ими владеет, как платят аренду, налоги — не понятно», — заявил глава края.

Говоря о ресурсах, губернатор упомянул такие крупнейшие инвестпроекты как порты Тамань, Кавказ, портовые терминалы в Темрюке. При общей стоимости в 98 млрд рублей уже освоено 27 млрд рублей, создаются новые рабочие места, растет заработная плата и снижается безработица. Однако этим, по мнению главы региона, ограничиваться не стоит.

«У района есть ниши, которые необходимо развивать — это предприятия по глубокой переработке в промышленности и сельском хозяйстве, а также туризм», — подчеркнул губернатор.

Помимо этого важную роль для развития муниципалитета может сыграть и винный, этнографический и лечебный туризм. Вице-губернатор Василий Швец даже считает, что Темрюкский район может стать «туристической меккой».

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Добавим, что за последние 10 лет по результатам комплексной оценки социально-экономического развития Темрюкский район улучшил свою позицию в группе территорий со средним уровнем развития среди муниципалитетов края, переместившись с восьмого на пятое место.

Отметим, что это далеко не последний выезд представительной комиссии в районы и города края. Принято решение сделать их регулярными.

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