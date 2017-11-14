Порты: Дальний Восток наращивает грузооборот

Владивосток, , 13:38 — REGNUM В по итогам января-октября 2017 года грузооборот морских портов Российской Федерации Дальневосточного бассейна увеличился на 4,4% до 160,7 млн тонн. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Наибольший рост грузооборота за указанный период зафиксирован в порту Владивосток — на 18,7% до 14 млн тонн. Также положительную динамику продемонстрировали порт Восточный — рост на 1,4% до 57,7 млн тонн, порт Находка — на 3,8% до 20,2 млн тонн, порт Пригородное — на 6,7% до 14,1 млн тонн. Спад показателей отмечен в порту Ванино — на 0,9% до 24,7 млн тонн, в порту Посьет — на 5,1% до 6,4 млн тонн и в порту Де-Кастри — на 3,5% до до 9,2 млн тонн.

В портах Дальнего Востока объём перевалки сухогрузов вырос на 6,7% до 98,8 млн тонн, наливных грузов — на 1% до 61,9 млн тонн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь — октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 649,5 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов.

Наибольшую долю составляют наливные грузы — объем по итогам 10 месяцев года достиг 343 млн тонн, что на 8,3% выше аналогичного уровня прошлого года. Наибольший рост демонстрирует перевалка сырой нефти — на 12,6%, до 210,7 млн тонн, а также сжиженного газа — на 7,2%, до 11,8 млн тонн.