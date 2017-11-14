Нефть более вероятно будет расти, чем падать

Москва, , 13:29 — REGNUM Рынок нефти завершил рост своих котировок: стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $62,79 за баррель, падение составило 0,49% за день, а с 10 ноября провал составил 1,65%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

«Статистика по извлечению сланцевой нефти и газа в США показывает, что инвесторы еще не уверены в долгосрочности цен выше 60 долларов за баррель», — отметил эксперт.

Что касается саудитов и Катара, то вероятность нового очага нестабильности в ближайшее время может подтолкнуть котировки вверх.

«На дневном графике за последние три дня сформировалась коррекция с коридором от $61,5 до $62,5 за баррель, что пока не свидетельствует о начале серьезного падения, а больше напоминает технический отскок», — полагает Задоя.

Этому может поспособствовать публикация ежемесячного обзора нефтяного рынка и долгосрочный прогноз World Energy Outlook 2017 от МЭА (международного энергетического агентства), которая постоянно происходит 14 ноября, а также оптимизация Московского НПЗ и дефицита топлива в Центральном регионе.

«Кроме того вывоз части внутренних запасов для продажи на экспорт российский рынок нефти будет поддерживать котировки в любом случае. Цены более вероятно будут расти, чем падать, несмотря на общее снижение потребления», — считает эксперт.

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