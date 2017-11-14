Остановить снижение рубля не удастся

Москва, , 13:23 — REGNUM Ноябрь будет сложным месяцем для рубля и определит курс нацвалюты на 2018 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

«Ноябрь для рубля будет достаточно сложным месяцем, а декабрь — решающим. Они продемонстрируют состояние российской валюты, в котором она продолжит борьбу в 2018 году», — рассказал Люшин.

Между тем, уверен он, шансов для роста рубля сегодня почти не осталось.

«Виной всему новые экономические санкции США против РФ, а также спрос на валютную ликвидность для осуществления платежей по внешним долгам и возросший объем операций Министерства финансов по покупке валюты в резервы», — считает Люшин.

По его словам, падение рубля может быть не таким резким при сохраняющихся ценах на нефтбэь. Позитивно на российской валюте скажется и период налоговых выплат в ноябре, но остановить снижение и укрепить рубль уже не получится.

«Когда уже очевидно, что нефть не имеет былого влияния, есть предположения, что рубль уже к концу сеголняшнего дня проиграет как минимум 10−15 копеек и консолидируется у отметки 59,70 рублей за доллар», — предполагает Люшин.

Курс российской валюты 14 ноября остановился на отметке 59,18 рублей за доллар. Хоть рубль за сутки и отыграл себе 10 копеек, предпосылок для последующей позитивной динамики практически нет, уверен Люшин.