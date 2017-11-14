В Крыму не верят в транспортную схему «по-питерски»

Симферополь, , 13:17 — REGNUM Власти Крыма сомневаются в целесообразности разработки транспортной схемы для Симферополя специалистами из Санкт-Петербурга, но уверены в необходимости увеличения экипажей ГИБДД, которые должны обслуживать эвакуаторы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Какой смысл разрабатывать транспортную схему в Санкт-Петербурге? Это надо делать здесь на месте, учитывая все местные особенности. Частники зашли, три каких-то ООО, которые разрабатывают схему с 10 июня, я не понимаю, что они нарисуют. Если не будет предметного сопровождения специалистов Минтранса и городской администрации, нарисовать могут что угодно. С точки зрения квалификации я не готов сказать, что эти компании в состоянии решить вопрос качественно», — заявил 14 ноября на заседании Совета министров РК глава Крыма Сергей Аксёнов.

В октябре новую программу совершенствования городского транспорта представили в администрации крымской столицы.

«Совершены закупки, определены подрядчики. К концу ноября мы получим транспортную модель и будем понимать, какое количество подвижного состава необходимо для муниципалитета, какие маршруты нужны городу и т.д.», — отмечала глава транспортного управления Анастасия Лавринова.

По данным администрации Симферополя, в крымской столице на данный момент установлено 211 знаков о запрете остановки и стоянки. Помимо этого планируется увеличение числа эвакуаторов и экипажей ГИБДД.

«Сейчас на улицах города работает шесть эвакуаторов. При увеличении количества экипажей ГИБДД возможно увеличение количества эвакуаторов до десяти единиц», — обратился к главе РК Сергею Аксёнову глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев на заседании Совета министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре чиновники администрации Симферополя посетовали на то, что городской бюджет терпит убытки от деятельности штрафстоянок, поскольку основные деньги забирает инвестор, а установленный тариф «слишком низкий». Вместо того, чтобы устраивать новые бесплатные парковки, власти города решили добиваться повышения тарифа за нахождение автомобилей на штрафных стоянках.

«Цена за парковку такова, что мы получаем пока только убыток. Будем заниматься вместе с коллегами этим вопросом, чтобы нам повысили цену за парковку на штрафстоянке, поскольку комитет по ценам и тарифам установил нам слишком низкий тариф — на уровне Краснодарского края. Но там другая ситуация, там стоянки и эвакуаторы — муниципальные. А у нас получился перекос: на стоянку — цена низкая, на эвакуацию — высокая», — отмечал градоначальник Игорь Лукашёв.

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