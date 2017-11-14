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«Роснефть» инвестирует в Иракский Курдистан $1,3 млрд

Экономика

«В третьем квартале 2017 года компания осуществила авансовые платежи в размете $1,3 млрд по контракту с Иракским Курдистаном»

Багдад, 14 ноября 2017, 13:16 — REGNUM  Российский нефтяной гигант «Роснефть» инвестирует в Иракский Курдистан $1,3 млрд в качестве аванса за право на разработку нефтяных месторождений региона, сообщает 14 ноября Agence France-Presse.

«Роснефть» в октябре 2017 года подписала контракт с правительством Иракского Курдистана в отношении пяти нефтяных блоков, часть из которых находится на спорной с Багдадом территорией.

«В третьем квартале 2017 года компания осуществила авансовые платежи в размете $1,3 млрд по контракту с Иракским Курдистаном», — говорится в заявлении представителей «Роснефти».

Правительство Ирака, в свою очередь, отметило, что заключать подобные соглашения имеет право только Багдад, поэтому сделка Москвы и Эрбиля им не признается.

Напомним, основные запасы нефти в Ираке сосредоточены в провинции Киркук, право на обладание которой оспаривают Багдад и Эрбиль.

В настоящее время данные территории находятся под контролем правительства Ирака, которое вооруженным путем изгнало отсюда курдские вооруженные силы, что стало ответом на прошедший в Иракском Курдистане референдум о независимости.

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Референдум о независимости в Иракском Курдистане

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