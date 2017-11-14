Внешнеторговый оборот Казахстана за девять месяцев вырос почти на 26%

Астана, , 12:56 — REGNUM Объем внешней торговли Казахстана с января по сентябрь 2017 года вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 14 ноября пресс-служба министерства национальной экономики республики.

«Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-сентябре 2017 года составил $55,42 млрд и по сравнению с январем-сентябрем 2016 года увеличился на 25,7%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем экспорта в отчетном периоде вырос на 31,4% и составил $34,46 млрд, а объем импорта — $20,96 млрд, что на 17,2% больше прошлогоднего показателя.

Краткосрочный экономический индикатор с января по октябрь 2017 года составил 105,4% по отношению к показателю прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал в отчетный период вырос на 6,5% и составил 6,54 млрд тенге ($19,6 млн).

По данным министерства, среднедушевые номинальные доходы населения в сентябре составили 79,39 тыс. тенге (14,3 тыс. рублей), что на 4,3% больше показателя сентября 2016 года, при этом реальные доходы населения уменьшились на 2,6%.

Средняя зарплата одного работника в октябре составила 149,9 тыс. тенге (26,68 тыс. рублей), численность безработных составила 438,2 тыс. человек.

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