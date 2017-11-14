Инвестиции в аэропорт Симферополя намерены «отбить» за счет перевозчиков

Симферополь, , 12:43 — REGNUM Тарифы для компаний-перевозчиков, работающих в международном аэропорту «Симферополь», будут повышены почти вдвое. Это решение позволит ускорить возвращение инвестиционных вложений в строительство комплекса.

О решении повысить тарифы для авиакомпаний сообщила 14 ноября газета «Известия» со ссылкой на поручение, которое было дано ФАС правительственной комиссией по транспорту.

В частности, сообщается, что сбор взлет-посадку к 2021 году составит 616 рублей за тонну максимальной взлетной массы (398 — тариф сегодня). Данное решение позволит вернуть инвестиции в строительство аэропорта за четыре года.

«Вопрос утверждения тарифов (сборов) на услуги в аэропорту Симферополя будет рассмотрен на ближайшем заседании правления ФАС России. В настоящее время Минэкономразвития формирует позицию по этому вопросу», — сообщила изданию официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина, пояснив, что тарифы предлагается установить на четыре года.

«Повышение тарифов ООО «Международный аэропорт «Симферополь» обусловлено необходимостью включения в них так называемой инвестиционной составляющей. Это позволяет вернуть средства, вложенные в новую инфраструктуру», — цитирует издание пресс-службу аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в международном аэропорту «Симферополь» ведется строительство нового терминала — работы стартовали в мае 2016 года, ввод в эксплуатацию намечен на весну 2018 года — до старта туристического сезона.

Площадь аэропорта составит 78 тысяч квадратных метров, причем объем частных инвестиций в строительство аэровокзального комплекса оценивается в 32 млрд рублей. Новый терминал аэропорта будет рассчитан на пассажиропоток в 6,5 млн человек в год.

Добавим, что, по данным аэропорта «Симферополь», за период курортного сезона 2017 года аэропорт обслужил 4,2 млн пассажиров. Рейсы осуществляли 15 авиакомпаний по 63 направления. Крупнейшими перевозчиками по объему перевезенных пассажиров в летний период стали «Россия», «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Глобус» и Red Wings.

Как повышение тарифов отразится на стоимости авиабилетов в «высокий» сезон, пока не ясно. Между тем, напомним, ранее сообщалось, что Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обращалась в ФАС с просьбой усилить контроль за уровнем аэропортовых сборов для авиакомпаний. Речь шла, прежде всего, о московских аэропортах.

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