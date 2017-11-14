Дорогая мужская обувь не гарантирует качество — Роскачество

Москва, , 11:44 — REGNUM В России в мужской обуви, представленной в торговых сетях, не выявлено проблем с токсичностью. При этом хорошо сшиты не все образцы, и цена товара совсем не гарантирует его качества. Таковы результаты исследования проведенного Роскачеством.

Мужские кожаные туфли и полуботинки исследовали по 40 показателям качества. В частности обувь проверили на токсичность, качество пошива, гибкость, прочность, деформацию, а также действительно ли она изготовлена из натуральной кожи.

Лабораторные испытания прошли 30 торговых марок мужской обуви из натуральной кожи наиболее популярных на российском рынке брендов, в том числе Ralf Ringer, Pazolini, Ecco, Hugo Boss и др.

Как показали результаты испытаний, все исследованные пары мужской обуви не содержат ядовитых веществ, а значит, безопасны для потребителя. Материал верха каждой пары обуви — натуральная кожа, каждая пара соответствует заявленному размеру.

В ходе исследования был разрушен потребительский миф о том, что качество обуви зависит от страны происхождения. Выяснилось, что замечания от экспертов получили шесть из 11 товаров, сделанных в Китае, три из пяти товаров российского производства и два из четырех итальянских товаров.

К мужским туфлям из Германии, Индии, Португалии, Камбоджи, Румынии и Турции претензий не оказалось. Таким образом, утверждение о том, что итальянская обувь априори качественная, а вот китайская — точно нет, неактуально.

Также выяснилось, что качество обуви не зависит и от цены. Смый дешевый образец (Zenden), и самый дорогой товар (Hugo Boss) — повышенного качества. А товары с нарушениями встречаются как среди дешевых, так и среди дорогих марок.

Кроме того, исследование мужской обуви развеяло миф о натуральности так называемой «эко-кожи», часто встречающейся в лексиконе продавцов обуви.

«Эко-кожа», «прессованная» — это всего лишь маркетинговый ход, синтетические материалы, не обладающие свойствами кожи. Это обман покупателей, с которым необходимо бороться», — пояснила генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич.

В Роскачестве отметили, что ни один исследованный образец не содержал канцерогенов, а запах не выходил за пределы нормы.

Читайте также: Медведев утвердил стратегию защиты прав потребителей

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество проводило исследования кормов для кошек, женских джинсов, фотоаппаратов и школьной формы.

Читайте также: Корм для кошек не может быть «обогащен витаминами» — Роскачество