Черноморские порты: Рост в России и на Украине

Краснодар, , 11:40 — REGNUM Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна Российской Федерации вырос на 9,8% и составил 219,3 млн тонн, согласно данным Ассоциации морских торговых портов. В рамках данного показателя перевалка сухогрузов увеличилась на 10,1% до 95,3 млн тонн, наливных — на 9,5% до 124,0 млн тонн.

Положительная динамика зафиксирована у большинства портов: в Новороссийске грузооборот вырос на 11,7% до 120,2 млн тонн, Туапсе — на 6,1% до 21,8 млн тонн, Кавказ — на 7,1% до 29,0 млн тонн, Тамань — на 13,7% до 12,2 млн тонн, Ростов-на-Дону — на 9,4% до 11,8 млн тонн. Снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года грузооборот порта Керчь — на 1,3% до 7,8 млн тонн.

В украинских портах Азово-Черноморского бассейна также наблюдается рост перевалки, но не значительный. Объем грузопереработки в морских портах Украины за январь-октябрь 2017 составил 109 млн тонн, что на 0,6% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, согласно данным пресс-службы Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Объем обработки транзитных грузов увеличился на 7,7% до 9,7 млн тонн, а контейнерной перевалки — на 1,7% до 495 тыс. ТЕUs.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов России за январь — октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 649,5 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов.

Наибольшую долю составляют наливные грузы — объем по итогам 10 месяцев года достиг 343 млн тонн, что на 8,3% выше аналогичного уровня прошлого года. Наибольший рост демонстрирует перевалка сырой нефти — на 12,6%, до 210,7 млн тонн, а также сжиженного газа — на 7,2%, до 11,8 млн тонн.