Эксперты предлагают тратить маткапитал на нужды инвалидов

Москва, , 11:32 — REGNUM В перечне товаров и услуг, разрешенных к оплате материнским капиталом, должны быть учтены нужды детей-инвалидов. Так считают эксперты Общероссийского народного фронта, готовящие соответствующие предложения, передает 14 ноября RT.

Как пояснила член ОНФ, зампред координационного совета НКО по делам детей-инвалидов при комиссии по соцполитике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Елена Клочко, в этом вопросе необходимо руководствоваться мнением граждан.

Например, многим семьям, где есть дети-инвалиды, нужен автомобиль для доставки детей в учебные и медицинские учреждения. Однако понадобится и проработка механизма, при котором автомобиль помогал бы удовлетворить именно нужды ребенка.

Вопрос об изменении правил пользования материнским капиталом давно волнует родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечают эксперты. Так, исследование ОНФ показало, что только три из 381 семьи (0,7%) могут потратить маткапитал на товары и услуги для реабилитации ребенка.

С начала 2016 года средства маткапитала, который в 2017 году составляет 453 тыс. рублей, могут быть потрачены на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Родители вправе получить компенсацию на ряд изделий, включая специальные тренажеры и лестничные подъёмные устройства.

Однако процедура возмещения родителям затраченных средств занимает до трех месяцев. Более 70% родителей детей-инвалидов высказались за изменение порядка оплаты нужных им товаров и услуг. При этом 72% респондентов отметили, что не располагают средствами, чтобы самостоятельно приобрести нужные устройства.

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