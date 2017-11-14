В Крыму ищут «крайних» за мусор и грязь

Симферополь, , 11:29 — REGNUM В Крыму планируют закреплять ответственных за проведение санитарной очистки улиц и районов полуострова. Об этом 14 ноября на заседании Совета министров РК заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На каждой улице должен быть ответственный за чистоту. И не только в Симферополе. Я знаю, что руководство ЖКХ по другим муниципалитетам такую же работу ведёт. Мы должны с вами до 1 декабря всё закончить. Все схемы с муниципалитетами должны быть согласованы — по крайней мере с пониманием сил и средств, если нужно дополнительно, либо правильно распорядиться теми, что уже есть в наличии», — отметил Сергей Аксёнов.

Он также подчеркнул, что увеличение в Симферополе числа муниципальных служб, занятых санитарной очисткой территорий, не привело пока к положительным результатам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре власти крымской столицы анонсировали появление временного мусоросборочного завода, который будет работать до тех пор, пока государство не запустит полноценный полигон по переработке ТБО.

«Сегодня принят проект о создании за средства инвесторов мусоросборочного завода, который сможет перерабатывать практически 98% мусора, а то, что остаётся, будет перерабатываться в компост и использоваться либо для рекультивации старой свалки, либо для технических культур. Он будет временным, пока в рамках государственно-частного партнёрства у нас не появятся новый полигон и мусоросборочный завод. Через три-четыре месяца закроем этот вопрос», — сообщил прессе глава администрации города Игорь Лукашев.