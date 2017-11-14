ФАС: Компания «Т Плюс вернула в бюджет 433 млн рублей

Москва, , 11:04 — REGNUM ПАО «Т Плюс» перечислило в федеральный бюджет более 433 миллионов рублей. Соответствующее подтверждение получила Федеральная антимонопольная служба, сообщили в ФАС.

В антимонопольном ведомстве уточнили, что ранее генерирующая компания «Т Плюс», снабжающая потребителей теплом и электроэнергией, была признана виновной в получении незаконного дохода.

Напомним, что в декабре 2014 года ФАС признала группу лиц «Т Плюс» в составе ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ЗАО «КЭС — Энергосбыт», ОАО «Волжская ТГК», ЗАО «КЭС» (в 2015 году консолидированы в ПАО «Т плюс») и ЗАО «КЭС-Трейдинг», нарушившими антимонопольное законодательство.

Компании «Т плюс» и ЗАО «КЭС-Трейдинг в 2012—2013 гг. заключили незаконное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции путем завышения плановых объемов потребления электроэнергии на рынке электрической энергии и мощности.

В свою очередь это привело к увеличению цены на электроэнергию в первой ценовой зоне (нарушение ч.4 ст. 11 закона «О защите конкуренции»).

ФАС выдала «Т плюс» предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконного дохода, который составил более 860 млн рублей.

Законность решения и предписания антимонопольного ведомства подтвердили суды всех инстанций.

В ФАС отметили, что оставшаяся часть долга — 427 млн рублей — должна быть перечислена до 31 декабря 2017 года.

Читайте также: Расследование дела «Т плюс» добралось до Перми

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года сотрудниками Следственного комитета России (СКР) были задержаны управляющий директор группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик и генеральный директор «Т Плюс» и Борис Вайнзихер.

Чуть позже правоохранительные органы запросили информацию об отдельных направлениях деятельности пермского филиала «Т плюс».

Справка ИА REGNUM :

ПАО «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Группа «Т Плюс» объединяет 61 электростанцию, среди которых 54 ТЭЦ, четыре ГРЭС, две ГЭС и одна СЭС. Ежегодно компания подает потребителям около 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт/ч электроэнергии.

Читайте также: Задержаны директор Группы Компаний «Ренова» и генеральный директор «Т Плюс»