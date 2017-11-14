Иностранцы скупают недвижимость в Крыму

Симферополь, , 10:43 — REGNUM Недвижимость в Крыму представляет большой интерес для иностранцев — как для частных лиц, так и для компаний. По данным Государственного комитета госрегистрации и кадастра РК, опубликованным 13 ноября, с начала года уже зарегистрировано более 14 тысяч прав собственности на недвижимость за иностранными гражданами и юридическими лицами — нерезидентами РФ.

Как пояснил председатель ведомства Александр Спиридонов, чаще всего иностранцами оформляются в собственность земельные участки, отдельные помещения и целые здания. В числе новых собственников крымской недвижимости — граждане Украины, Израиля, Турции, США и Германии.

При этом из 14 тысяч прав 1054 — оформлено на юридических лиц, то есть на иностранные компании.

«Мы руководствуемся в работе отечественными и международными нормами права. Процедура оформления прав для иностранцев стандартная и ничем не отличается от аналогичной для граждан Российской Федерации. Единственным условием является наличие апостиля — штампа, подтверждающего легализацию документа, удостоверяющего личность», — рассказал Александр Спиридонов.

При этом документы, представленные на регистрацию, тщательно проверяются. Особенное внимание уделяется документам, представленным резидентами с Украины. В ведомстве напомнили о недавнем случае продажи земельного участка по украинскому госакту, имеющему признаки поддельности, — материалы уже направлены в правоохранительные органы. Тогда в Ярославский филиал Росреестра поступили документы на регистрацию земельного участка площадью три гектара в селе Трудовое Симферопольского района Крыма. Однако эксперты усомнились в подлинности документов о купле-продажи, и процесс регистрации был приостановлен.

Добавим, что крымские власти неоднократно заявляли о высоком интересе иностранного бизнеса к работе на территории Крыма, несмотря на санкционные ограничения, введенные в отношении республики США и рядом европейских государств после воссоединения Крыма с Россией.

В рамках «Форума друзей Крыма», проходившего 6−7 ноября, глава республики Сергей Аксенов заявил, что иностранный бизнес выбирает «взаимовыгодное сотрудничество вместо идеологических химер», подчеркнув, что на территории полуострова можно работать и в обход санкций.

Отметим, что, согласно единому реестру участников свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, сегодня в СЭЗ зарегистрировано более тысячи резидентов. Объем заявленных инвестиций, по заявлению крымских властей, превысил 100 млрд рублей. В то же время, по данным, например, на начало этого года, из зарегистрированных в СЭЗ на тот момент 750 участников реально работать начали лишь 250 резидентов.