Руководство «Красных Баррикад» в Астрахани прятало деньги от налоговиков

Астрахань, , 10:42 — REGNUM В Астрахани осуждены налоговые преступники. Сумма, укрытая от налогообложения, — более чем внушительная. Речь идёт о 65 млн рублей. Утаили деньги, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, руководители и сотрудники крупного предприятия. Как уточнили ИА REGNUM в региональной прокуратуре 14 ноября, ответить за содеянное пришлось четырем обвиняемым.

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На скамье подсудимых оказались генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады», два его заместителя, а также главный бухгалтер. Предварительно сговорившись, они умышленно сокрыли свыше 65 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на покрытие недоимки по налогам. Налоговый орган на тот момент уже приостановил операции по расчетным счетам завода и пытался принудительно взыскать «положенное государству».

Икрянинский районный суд признал всех четверых виновными по ч.1 ст. 199.2 УК РФ. Каждый должен будет выплатить по 300 тысяч рублей штрафа. Однако это ещё не все. Вернуть в пользу РФ придётся и сокрытые от налоговой 65,6 млн рублей. На этом настояла региональная прокуратура, а суд удовлетворил просьбу в полном объёме.

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Напомним, расследование уголовного дела по факту сокрытия многомиллионной суммы от налогов руководством судостроительного завода «Красные Баррикады» было завершено и направлено в суд в мае 2017 года. В ходе предварительного расследования следователь наложил арест на имущество предприятия.

Отметим, что в поле зрение прокуратуры завод «Красные Баррикады» уже попадал. В декабре 2016 года на предприятии по поручению районного надзорного ведомства были организованы процессуальные проверки по фактам невыплаты заработной платы работникам завода. В результате принятых мер задолженность по заработной плате перед заводчанами была снижена на 17 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года самая крупная сумма, которую преступники пытались скрыть от налоговой в Астраханской области, превысила 227 млн рублей. Директор фирмы «БЭСТ» и бухгалтер поплатились за это свободой. Суд приговорил руководителя фирмы к пяти годам лишения свободы, а счетовода — к 3,5 года колонии общего режима. Мошенницам также придётся вернуть в пользу государства всю сумму незаконно возмещенного и неуплаченного налога.

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