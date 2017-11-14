Экспорт в минусе: в Прикамье создан Эскпортный совет

Пермь, , 10:40 — REGNUM В Пермском крае указом губернатора утверждено создание Экспортного совета. Создана новая структура с целью совершенствования формата взаимодействия исполнительных органов госвласти с экспортно ориентированными предприятиями. В регионе решили уделить пристальнее внимание политике развития экспортного потенциала края. Согласно документу, состав совета утверждается губернатором. Председателем совета является глава региона Максим Решетников, а заместителями — руководители исполнительных органов госвласти края, а также представители некоммерческих организаций, выражающих интересы экспортёров Пермского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В состав Экспортного совета вошли 20 человек. Во главе стоят губернатор Максим Решетников, а также заместитель председателя совета — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, секретарь — первый замминситра промышленности, предпринимательства и торговли Елена Дегтярёва.

Созданный совет является постоянно действующим координационным совещательным органом, который будет привлекать общественные организации, таможенные органы, предпринимателей к выработке мер по созданию благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности и улучшению процесс экспорта продукции предприятий Прикамья.

Стоит отметить, что по данным органов статистики, с января 2016 года по январь 2017 года экспорт из Пермского края составил более 4 млрд долларов США. В основном экспортировались «Продукция химической промышленности» (60%), «Минеральные продукты» (26%). В структуре экспорта по странам на первом месте Китай (12%), на втором месте Нидерланды (12%).

На протяжении ряда в объёмах экспорта наблюдаются колебания. Например, в 2011 году объём экспортной продукции составил около 7 млрд долларов, в 2012 году — около 8 млрд долларов, в 2013 году — около 7 млрд, в 2014 — примерно 7,6 млрд, в 2015 — более 6 млрд долларов. В процентном соотношении удачными по экспорту для Прикамья можно назвать 2011 год, когда объём вырос на 58,2% по сравнению с 2010 годом, 2012 год — рост 13,6% и 2014 год — 7,9%. Спад отмечен в 2013 году (объёмы упали до 90,9%) и 2015 год (76,7%).

Вовсе провальным оказался 2016 год, когда экспорт товаров из края по сравнению с прошлым годом сократился на 34,2% и составил 4,2 млрд долларов США, в том числе в страны дальнего зарубежья — 3,8 млрд долларов США, в государства — участники СНГ — 405,4 млн долларов США.