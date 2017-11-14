В Москве строят всё больше малометражных квартир: кто купит?

Москва, , 10:46 — REGNUM В 2017 году в эксплуатацию в Москве действительно ввели больше квадратных метров жилья, чем в 2016 году, но связано это не только с ростом инвестиционной активности — просто были достроены объекты, остановленные ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя данные о том, что за десять месяцев в столице ввели в эксплуатацию более 2,5 млн квадратных метров жилья, что почти на 15% превысило показатели 2016 года.

«Рост ввода жилья в этом году стал отражением общей инвестиционной активности в экономике, — заявил Колганов. — Вероятно, этот рост рассчитан на улучшение предпринимательской конъюнктуры и, соответственно, на увеличение в перспективе спроса населения на жильё. Но у нас сейчас в экономике имеют место разнонаправленные тенденции. С одной стороны, в 2017 году отмечается некоторый рост валового продукта. Рост инвестиционной активности где-то 6%. В то же самое время доходы населения увеличились незначительно, и рост розничного оборота составил меньше 1%».

Иными словами, девелоперы работают на опережение и ожидают, что цены на жильё в Москве начнут расти на фоне роста спроса. Отметим, что пока в Москве отмечается снижение стоимости жилья, но в секторе «вторички».

"Думаю, значительное увеличения ввода жилья в текущем году связано не столько с резкой активизацией инвестиций в строительство, сколько с тем, что за счёт небольших инвестиций были достроены те стройки, которые замерли в прошлые годы, — предположил Колганов. — Скачок связан именно с этим, а не столько с тем, что все бросились строить новое жильё. Бизнесмены хорошо считают и понимают, что доходы населения не так уж сильно растут».

При этом экономист заметил, что не видит тенденций к сколько-нибудь существенному падению цен на квадратные метры, хотя наблюдает изменение структуры предложения на рынке жилья.

«Значительно больше строится дешёвых малометражных квартир, и, видимо, за счёт этого средняя цена падает, — сказал Колганов. — За счёт этого структурного сдвига. Не потому, что квадратный метр становится дешевле, а просто строится больше дешевых малометражных квартир».

При этом он согласился, что ряд состоятельных граждан, покупающих сейчас квартиры, может использовать их как инвестиционный ресурс. Однако это касается только тех, чьи денежные резервы и так достаточно велики. Что касается возможного обрушения рынка недвижимости (например, из-за реализации программы так называемой реновации), то эксперт усомнился в том, что в ближайшее время такое случится.

«Обрушение рынка можно понимать в двух смыслах: либо как резкое падение цен на рынке, либо как резкое сокращение строительства, — заметил экономист. — Я не думаю, что будет то или другое. Если речь идет о Московском регионе, то спрос там регулируется не только уровнем зарплат, но и значительным внешним спросом на жилье. Например, спрос на жилье предъявляют мигранты, а тенденций к сокращению миграционного потока в столицу пока не видно».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве и области наблюдается постепенное «сползание» цен на недвижимость: примерно на 1% в месяц. Особенно невыгодной становится покупка жилья в Новой Москве, которая, утратив ценовые преимущества перед Москвой, сохранила все свои прежние инфраструктурные недостатки, главным из которых до сих пор остается транспортная удалённость.

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