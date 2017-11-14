После обвала $10 тысяч за биткоин становится всё реальнее

Москва, , 10:04 — REGNUM В середине ноября должно было произойти очередное разделение сети Биткоина, многие инвесторы заходили в биткоин со спекулятивной целью, чтобы получить при разделении бонусные монеты (по аналогии с Bitcoin Cash) и тем самым гнали курс вверх, а когда объявили, что разделения не будет, то большинство инвесторов предпочло зафиксировать результат, заявил корреспонденту ИА REGNUM сооснователь (CVO) криптокошелька Rahakott. io Максим Шрейдер.

«Манипуляции и инсайдерская информация: одновременно с новостью об отмене segwit2x создатели монеты Bitcoin Cash предприняли атаку на сеть биткоин, завалив ее десятками тысяч мелких транзакций, тем самым сильно замедлив работу. Транзакции шли по 6−10 часов и это сильно напрягало инвесторов.

Владельцы проекта Bitcoin Cash во главе с Роджером Вером начали пампить BCC по всем биржам, особенно корейским и муссировать слухи в СМИ о том, что Биткоин Кеш заменит настоящий Биткоин. Случился паник селл и биткоин буквально за двое суток просел на $2500.

Очевидно, что наивных инвесторов, поверивших в лже-монету, загнали в угол, выйдя выше уровня $2000, и в это время начали переливаться в биткоин», — пояснил Шрейдер.

По его мнению, далее произойдет плавный рост цены на биткоин и возврат к предыдущим максимумам. Вероятно, команде разработчиков придется сделать какие-то заявления/обновления, чтобы инвесторы снова поверили и воодушевились, тем самым активнее начав гнать цену вверх.

Сейчас цена движется в восходящем канале, уровнем поддержки является 5500$, для продолжения восходящего движения цене нужно закрепиться выше уровня 6300$. Это может казаться фантастикой, но $10.000 за биткоин становится всё реальнее.

«Текущее падение биткоина вызвано несколькими причинами, как техническими, так и фундаментальными. Технические: на любых финансовых рынках цена не может бесконечно долго двигаться в одном направлении, рано или поздно происходит откат. Так и произошло, причем откат произошел от психологически значимого уровня 8000$, а перед этим цена с начала осени выросла почти на 4000$», — пояснил эксперт.

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