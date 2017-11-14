Нефть ищет повод для роста

Москва, , 09:47 — REGNUM Нефть марки Brent 13 ноября, как и 10 ноября, снова немного просела, демонстрируя все более четкие сигналы готовности к нисходящей коррекции после энергичного ралли, которое застопорилось в этом месяце на отметке $64,64, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«В ходе внутридневных торгов котировки уходили ниже отметки $63, хотя к закрытию вернулись за пределы психологического уровня, хотя нарушение его целостности говорит в пользу развития негативного сценария, по крайней мере, с технической точки зрения», — отметил эксперт.

Уверенность быков в сырьевом сегменте развеялась. Актив отыграл весь позитив от ожидаемого продления соглашения ОПЕК+, решение о котором, как предполагается, будет принято экспортерами в Вене в конце ноября.

«Любопытно, что котировки 13 ноября практически не отреагировали на повышение прогнозов картеля по мировому спросу на нефть. Это может говорить о двух вещах.

Во-первых, ценам сложно привлечь покупателей на текущих уровнях. Возможно, часть игроков ждет более глубокой коррекции, чтобы снова войти с длинными позициями, скажем, в районе отметки $62 или ниже.

Во-вторых, трейдеров сейчас больше волнуют краткосрочные факторы, такие как продление пакта ОПЕК и поведение сланцевых производителей США, которые снова стали поводом для беспокойства, нарастив добычу рекордными темпами и снова энергично повышая буровую активность», — пояснил Мащенко.

Если на этой неделе статистика от API и минэнерго отразит увеличение запасов нефти и нефтепродуктов, это как раз может стать тем самым катализатором, который отправит Brent на юг, считает эксперт.

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