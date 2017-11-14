Воронежская область получит 25 млрд рублей по программе медстрахования

Воронеж, , 09:39 — REGNUM Объем субвенции для Воронежской области из бюджета Федерального фонда ОМС на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 год составит 25 млрд рублей. Это на 4,3 млрд или 20% больше, чем в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам встречи 13 ноября губернатора Алексея Гордеева с вице-спикером Совета Федерации РФ Галиной Кареловой.

Основной темой встречи стала подготовка федерального и регионального бюджетов на 2018−2020 годы, в том числе — социальную часть.

Галина Карелова отметила, что в проекте федерального бюджета расходы увеличены практически по всем социальным статьям, в том числе — по программе «Развитие здравоохранения» на все три бюджетных года.

Также будет увеличен объем средств на программу госгарантий, по которой оказывается бесплатная медицинская помощь. В частности, для Воронежской области объем субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 год составит 25 млрд рублей — на 4,3 млрд рублей или 20% больше, чем в 2017 году.

Увеличение объема субвенций, в том числе, позволит достичь целевых показателей по заработной плате медицинских работников, предусмотренных Указом президента Российской Федерации на 2018 год.

В Воронежской области в 2018 году сохранится финансирование программы «Земский доктор». Как сообщил Алексей Гордеев, в регионе принято решение выделить на программу дополнительно из областного бюджета 10,8 млн, что позволит увеличить количество узких специалистов в муниципальных и сельских районах, участвующих в программе, почти в 1,5 раза.