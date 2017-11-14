Положение рубля шаткое

Москва, , 09:39 — REGNUM Начало недели оказалось неудачным для рубля, который снова дал слабину, обновив трехмесячные минимумы в паре с долларом на фоне стабильности американской валюты на международной арене и дальнейшего выхода спекулянтов из рублевых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

По итогам сессии доллар и евро подорожали в среднем на 0,3%, до 59,40 руб. и 69,20 руб. соответственно.

«Положение рубля остается шатким. Попытки укрепления выглядят слишком нерешительно и скромно, а падения носят импульсивный характер, что сигнализирует о готовности игроков к дальнейшим продажам валюты», — считает эксперт.

В ожидании очередного снижения ставки ЦБ РФ и повышения стоимости кредитования ФРС США в декабре игроки избавляются от длинных позиций по рублю из-за дальнейшего сужения дифференциала доходности, играющего против нашей валюты.

«Единственное, что может ограничить падение рубля на данном этапе — это поражение с налоговой реформой. Впрочем, снижение налогов в конечном итоге все же будет одобрено, правда, не в первоначально запланированных Трампом масштабах. И рынок уже смирился с этим, а значит, давление на доллар будет ограниченным», — пояснил Ковалев.

Добавляет негатива нефть, которая проявляет все более робкие попытки восстановления и все более четкие сигналы медвежьей коррекции. 13 ноября Brent сходила по отметку $63, что служит неблагоприятным техническим сигналом. Поводом для новой волны продаж актива могут послужить данные минэнерго США, если отразят рост запасов и добычи.

«Так, краткосрочные риски для российской валюты носят понижательный характер, и стартующий 15 ноября налоговый период вряд ли сможет нивелировать воздействие ряда негативных факторов, хотя в моменте способен ограничить напор доллара», — полагает эксперт.

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