Кирилл Истомин, , 11:02 — REGNUM

Следующий финансовый год вызывает ужас у региональных властей. Чтобы хоть как-то расслабиться и снять эмоциональное напряжение, в некоторых регионах чиновники решили принять успокоительное в виде кредитов на миллиарды рублей. Но такой «валерьянки» хватит ненадолго, придётся урезать социальные гарантии. И всё это — в год президентских выборов.

13 ноября на сайте госзакупок министерство финансов Забайкальского края опубликовало сразу шесть извещений о привлечении сроком на три года кредитов на общую сумму 4,1 млрд рублей. Кроме того, 31 октября забайкальский минфин объявил ещё два аукциона на привлечение в общей сложности 2 млрд рублей сроком на один год. Торги состоятся 4 декабря — именно в этот день госдолг региона увеличится на 6 млрд рублей. На его обслуживание власти готовы потратить 1 293 648 797,26 рубля — это в среднем около 9,4% годовых.

В местной прессе уже отмечали, что краевые власти заявляют о планах по снижению госдолга, однако планы эти утопические, пишет, например, «Чита.Ру». Погрязать в долгах Забайкальский край начал много лет назад. При прежнем губернаторе края Константине Ильковском долги региона перед коммерческими банками выросли вдвое — с 7 млрд до 15,7 млрд рублей. В середине прошлого года Забайкалье оказалось в числе немногих регионов, где сумма долговых обязательств превысила собственные доходы бюджета и составила почти 29 млрд рублей.

Проблемы закредитованности присущи не только Забайкалью. В ситуации, когда на регионы возложили много обязательств, но не всегда подкрепили их финансово, губернаторы и главы муниципалитетов вынуждены регулярно обращаться за кредитами. Широко разрекламированная программа реструктуризации долгов кардинально проблему решить не может, утверждают чиновники на условиях анонимности.

«У многих регионов коммерческих кредитов и так не осталось, они переведены в бюджетные, однако денег всё равно не хватает, и в канун 2018 года стоит ожидать вал коммерческих заимствований», — утверждает один из моих собеседников.

Практика показывает, что так и получилось.

Чиновников понять можно — у них, в общем-то, паника. Депутат Госдумы Юрий Волков в интервью «Забайкальскому рабочему» заявил, что бюджет региона в следующем году «не справится с нагрузкой». Расходы планируются в размере 49,5 млрд рублей при дефиците 1,3 млрд, который предполагается покрыть за счёт привлечения коммерческого кредита. При этом межбюджетные трансферты из федерального бюджета составят почти 17 млрд рублей.

«При этом бюджет региона не учитывает повышения минимального размера оплаты труда. С 1 января 2018 года МРОТ должен составить 9,5 тысячи рублей, — говорит Волков. — Увеличение МРОТ повлечёт за собой увеличение средней заработной платы по региону. К этому параметру привязаны так называемые майские указы президента по повышению зарплат бюджетникам. То есть они также должны повышаться. Но вот на эти цели из федерального бюджета денег не выделят, а в региональном их попросту нет. Резко обостряется вопрос по районному коэффициенту. Он в Забайкалье установлен региональным законом, а значит, федеральный бюджет также не профинансирует его увеличение. А увеличение выплат по районному коэффициенту в связи с увеличением МРОТ также будет существенным. Думаю, что в ближайшее время правительство края поставит вопрос об отмене коэффициента. Такая мера может дать бюджету экономию, но будет иметь негативные социальные последствия».

Бюджет года уже на стадии первого чтения становится крайне несбалансированным, отмечает парламентарий. Реальный дефицит будет значительно больше заявленного, а возможности его покрыть, учитывая общий госдолг региона, не будет.

«Правительство Забайкальского края очень рискует хрупкой социальной стабильностью, идя с таким бюджетом в новый, 2018 год», — резюмирует он.

Ничего себе припарка после бани, как говорил знаменитый юморист Михаил Евдокимов, ставший потом губернатором и погибший на этом посту.

«Чита.Ру» отмечает, что Забайкалье, помимо получения коммерческих кредитов, планирует разместить облигации. Но, пишет издание, министерство финансов не озвучило ни предполагаемую ставку по облигациям, ни срок их обращения, ни цели, на которые будут потрачены привлечённые от продаж средства.

«Тут очень важную деталь нужно учесть. Эти лёгкие деньги, полученные за счёт продажи ценных бумаг, приносят пользу только тогда, когда они идут сразу в экономику и повышают её эффективность, — говорит экономический аналитик Владимир Тихомиров. — А у нас куда они пойдут? Я уверяю, они пойдут на затыкание дыр. Дыры эти связаны в первую очередь с зарплатами бюджетников и социальными выплатами, которые ещё остались».

К тому же, подчёркивает эксперт, с учётом дефицита бюджета, краю для привлекательности своих облигаций придётся прилично завысить ставку и выплатить держателям облигаций большие проценты, от чего в выигрыше останутся только крупные инвесторы, но никак не регион.

Добавим, что региональный минфин планирует в 2019 году поднять предельный уровень госдолга до 30 млрд рублей.

По состоянию на 1 ноября, за Забайкальем числится 15,6 млрд рублей бюджетных кредитов, 10,6 млрд банковских кредитов и 274,5 млн рублей госгарантий. Общий долг составляет 26 568 965 263,43 рубля.