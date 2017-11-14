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Абэ потребовал отменить ограничения на доступ к рынкам АСЕАН

Экономика

Действующие ограничения введены в отношении продукции из некоторых северо-восточных префектур Японии, и связано это с радиоактивным заражением в соответствующих регионах Японии

Манила, 14 ноября 2017, 09:18 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал отмены ограничений на импорт японской сельскохозяйственной продукции в Китай, Южную Корею и другие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Заявление об этом глава правительства Японии сделал 14 ноября на саммите АСЕАН в Маниле.

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В настоящее время ограничения на импорт введены в отношении продукции из некоторых северо-восточных префектур страны, и связано это с радиоактивным заражением в соответствующих регионах Японии, последовавших после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1».

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Абэ отметил, что с момента катастрофы прошло уже шесть лет, и он настоятельно требует, чтобы «на основании научных исследований были сняты ограничения на импорт японской продукции».

Напомним, 11 марта 2011 года в Японии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой до 9,1. Толчок вызвал мощное цунами, накрывшее огромную территорию. Жертвами бедствия стали около 16 тыс. человек, еще тысячи пропали без вести. Толчки подобной силы в этом регионе отмечались лишь около 600 лет назад.

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Под ударом стихии оказалась АЭС «Фукусима-1» — там произошла авария, повлекшая расплавление активной зоны реакторов. Из районов вокруг станции были эвакуированы более 320 тыс. человек. По оценкам экспертов, на полную ликвидацию последствий аварии потребуется 40 лет.

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Саммит АСЕАН в Маниле
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