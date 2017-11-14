ЦБ отозвал лицензию у НКО «Платежный Клиринговый Дом»

Москва, , 09:13 — REGNUM Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации «Платежный Клиринговый Дом» (НКО «ПКД»), сообщает 14 ноября пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации отозвана с 14 ноября. По отчетным данным, на 1 ноября организация находилась на 548 месте в банковской системе РФ.

Такое решение связано с тем, что «Платежный Клиринговый Дом» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю и представления достоверной информации в уполномоченный орган.

«Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении.

При этом Банк России неоднократно применял в отношении НКО «ПКД» меры надзорного реагирования, включая меры ограничительного характера. В настоящий момент в кредитной организации назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

Напомним, ранее Банк России отозвал лицензии у АО «Страховая группа «УралСиб», КБ «Международный фондовый дом», а также лицензию на осуществление нескольких видов страхования у ООО «Региональная страховая компания».

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