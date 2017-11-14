Бюджетникам Чувашии повысят зарплату в 2018 году

Чебоксары, , 08:43 — REGNUM В Чувашии в 2018 году планируют повысить оклады работникам государственных учреждений. Согласно поручению президента Владимира Путина, индексация составит 4%. Соответствующий проект постановления разработал минфин республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, президент Владимир Путин поручил проиндексировать заработную плату работников бюджетной сферы не менее чем на 4% с 1 января 2018 года.

«Проект постановления разработан в целях реализации данного поручения и предусматривает повышение с 1 января 2018 года на 4 процента размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Чувашской Республики, установленных отраслевыми положениями об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики», — отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

В Госсовете Чувашии поясняют, что индексация фонда оплаты труда рассчитана с учётом прогнозного уровня инфляции. Средства на повышение заработной платы бюджетникам предусмотрены на 2018 год в проекте республиканского бюджета Чувашии. Какая сумма потребуется на выполнение поручения Путина, не сообщается.

Предполагается, что органам местного самоуправления будет рекомендовано принять аналогичные решения в отношении оплаты труда работников муниципальных учреждений.

По официальным данным, доходная часть республиканского бюджета Чувашии на 2018 год планируется в размере 43 013 016,8 тыс. рублей. Расходы предлагаются к утверждению в сумме 42 957 166,8 тыс. рублей, или 95,6% к уточненным показателям 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году регионы должны выполнить ряд ключевых индикаторов, обозначенных в майских указах президента России Владимира Путина. В их числе — повышение зарплаты бюджетникам. До 200% от средней региональной заработной платы должна быть доведена средняя зарплата врачей, научных сотрудников и преподавателей вузов, а также работников медицинских организаций, имеющих высшее образование. Оплата труда младшего и среднего медперсонала, преподавателей и мастеров производственного обучения, социальных работников и работников культуры должна достичь уровня средней зарплаты по региону. По итогам I полугодия 2017 года Чувашия выполнила только два показателя: повысила до требуемых уровней зарплату педагогам вузов и учреждений начального и среднего профобразования.

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Что касается других категорий бюджетников, то средняя зарплата врачей в Чувашии составляла 171,4% от средней по региону, научных работников — почти 155%, преподавателей вузов — более 200%. Средняя зарплата культработников была доведена 75,4% от требуемого уровня, соцработников — 77,9%, медицинского персонала — 96,5% и 70,4%, преподавателей и мастеров — 120,1%.