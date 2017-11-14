Места торговли в переходах метро Москвы выставили на аукцион

Москва, , 07:41 — REGNUM В Москве места торговли в киосках в подземных переходах 25 станций столичного метрополитена выставлено на электронные аукционы, сообщили в городском департаменте по конкурентной политике города Москвы.

Всего в подземных переходах расположится 45 киосков комплексного назначения. Специализация павильона включает в себя порядка 30 товарных позиций.

Предпринимателям через аукцион могут получить право торговли в киосках комплексного назначения.

Площадь торговых киосков составляет от 4 до 13 кв. м. Стартовая цена аукциона составляет 2,5 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц.

Высокий интерес предпринимателей к аукционам по торговым павильонам в метро отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«На один лот претендуют 20 участников, среднее превышение начальной цены составляет 226%», — пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Торги по лотам пройдут на Единой торговой площадке Москвы 6 и 13 декабря 2017 года. Договор на право торговли заключается сроком на 5 лет.

Читайте также: Торговля в переходах метро: «шкурный интерес» одержал верх

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2017 года в Московском метрополитене утвердили правила к оформлению торговых павильонов и киосков в подземных переходах. Все они будут оформлены в едином стиле.

Напомним, решение о сносе старых торговых объектов вблизи станций метро и подземных переходах, которые московские власти признали незаконными, было принято в конце 2015 года. В начале 2016 года одновременно в разных частях Москвы начался снос торговых павильонов и палаток.Читайте также: В подземные переходы московского метро возвращают торговые павильоны