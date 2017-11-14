В ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» открывается новый туристический объект

Барнаул, , 07:41 — REGNUM Зимний туристический сезон в Алтайском крае ознаменован появлением крупного объекта в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Речь идет о новом туристическом комплексе с горячим питанием т пунктом проката горнолыжного инвентаря общей площадью 150 квадратных метров. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, располагается он будет у подножья горнолыжного склона, рядом с бугельным подъемником и автостоянкой. Открытие запланировано на декабрь 2017 года.

Известно, что под каждый из объектов инфраструктуры в здании отвели отдельный вход, все помещения будут отапливаемыми.

Как известно, на «Бирюзовой Катуни"функционируют сейчас три горнолыжные трассы общей протяженностью 3,5 километра (перепад высот составляет 250 — 300 метров, ширина трасс — до 100 метров). Отдельные склоны выделены для фрирайда и катания на сноутьюбе. Для новичков и детей организован учебный склон с детским подъемником, работают инструкторы. Также на горнолыжном комплексе «Бирюзовая Катунь» есть каток.

Как уже сообщало ИА REGNUM, создание особых экономических зон туристического типа началось согласно постановлению Правительства РФ в 2007 году. С начала реализации этого проекта на формирование инфраструктуры алтайской турзоны направлено около 4 млрд рублей государственных средств, а частные инвесторы уже вложили более 0,8 млрд рублей.

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» является одной из немногих действующих в России. В конце 2016 года «Бирюзовая Катунь» получила два новых якорных инвестора с проектами общей стоимостью более 1,6 млрд руб. В 2017 году поступило еще три заявки.

Сейчас на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» работают более 15 компаний с общим объемом заявленных инвестиций около 10 млрд. рублей. Ими введены в эксплуатацию свыше 25 туристских объектов.

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