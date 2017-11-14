Анголе предложили пересесть на самолёты Sukhoi Superjet 100

Хабаровск, , 07:36 — REGNUM Выпускаемые в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) самолёты Sukhoi Superjet 100 могут пополнить воздушный парк африканского авиаперевозчика. Перспективы сделки обсудили глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка и госсекретарь по национальной обороне Республики Ангола адмирал Гаспар Сантуш Руфину, сообщает ИА REGNUM.

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В настоящее время местный перевозчик TAAG Angola Airline эксплуатирует самолёты Boeing 737−700, 777−200 и 777−30, однако российская сторона считает, что выпускаемые в Комсомольске-на-Амуре среднемагистральные самолёты Sukhoi Superjet 100 стали бы более оптимальным вариантов.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока предложило национальному перевозчику начать переговоры по сотрудничеству с хабаровским авиазаводом на 2019−2020 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, мексиканская авиакомпания Interjet в июле 2017 года объявила, что готова заключить контракт на поставку ещё 10 самолётов Sukhoi Superjet 100. Ранее был подписан контракт на поставку 30 самолётов данного типа.