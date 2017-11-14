Коррекция нефти затянулась

Москва, , 07:25 — REGNUM Торги по нефти 13 ноября завершились небольшим снижением. Нефть слабо торговалась, не смотря на публикацию доклада ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Большую часть времени цена на Brent провела в узком диапазоне на уровне $63,40, с которого упала до $62,59.

ОПЕК сообщила об уменьшении объема добычи в октябре, но участников рынка беспокоит ежемесячный рост добычи сланцевой нефти. В своем докладе ОПЕК повысила прогноз на спрос на мировом рынке.

Оценка роста мирового спроса на нефть в 2017 году была повышена на 74 тыс., в 2018 году — на 130 баррелей в сутки. В итоге в 2017 году ожидается рост спроса на нефть на 1,53 млн, до 96,94 млн баррелей, в 2018 году — на 1,51 млн, до 98,45 млн баррелей в сутки.

14 ноября на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,28%, до $62,94. Цена лежит на трендовой линии. Продавцы пытаются её пройти, чтобы отогнать покупателей к уровню $61,70.

Если им удастся реализовать свой план, то вряд ли можно будет увидеть обновление максимума в ближайшую неделю. Покупателям поддержка может прийти от отчетов по запасам нефти от Американского института нефти и минэнерго США, которые выйдут во 14 и 15 ноября.

Напомним, 11 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,56%, до $63,16 за баррель, WTI — на 0,01%, до $56,97 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,9 за баррель.

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