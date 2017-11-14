Среднемесячная зарплата в Алтайском крае составляет более 22 тыс рублей

Барнаул, , 07:40 — REGNUM Если с начала 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего, среднемесячная заработная плата в Алтайском крае выросла на 6,9% и составила 21 961 рубль, то за сентябрь 2017 года уё уровень превысил 22,8 тысячи рублей. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты Алтайского края.

Чиновники отметили поступательный рост среднего заработка в аграрном секторе экономики, оптовой и розничной торговле, где работают более 142,1 тысячи человек (23,3% от среднесписочной численности работников по краю). В сентябре заработная плата в этих отраслях достигла 19 892 рублей и 18 728 рублей соответственно.

Но больше всего (на 10%) заработная плата выросла у работников железнодорожного транспорта (грузовые перевозки). В таком же объеме зарплаты поднялись у риелторов, машиностроителей и металлургов, производителей лекарственных средств и одежды, а также работников образования (в этих сферах работают почти 111 тысяч человек, или каждый пятый работник края).

Напомним, на 2017 год в Алтайском крае был установлен темп роста заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики: где средняя зарплата составляла менее 17 тысяч рублей — не ниже 115%; в организациях, где средняя заработная плата более 17 и менее 23 тысяч рублей — не ниже 110%. По итогам этой работы отмечается, что практически 80% работодателей повысили зарплату своим работникам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2017 года заработная плата работников в Алтайском крае выросла на 6,6% (по отношению к январю — июню 2016 года). В реальном секторе экономики наибольшее увеличение заработной платы наблюдалось у работников организаций сельского хозяйства (на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), обрабатывающей промышленности (на 8,7%).

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