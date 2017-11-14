Казань живёт в долг: расходы превысили доходы почти на 343 млн рублей

Казань, , 06:02 — REGNUM В Казани за январь-сентябрь 2017 года потратили на 342,868 млн рублей больше, чем «заработали»: при доходах в районе 14,998 млрд рублей расходы составили 15,341 млрд рублей. 13 ноября истёк срок предоставления заключений экспертов по проекту исполнения бюджета, теперь его рассмотрят на заседании Казанской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из общего кассового исполнения по налоговых и неналоговым доходам в размере свыше 9,387 млрд рублей на налог на прибыль, доходы приходилось 3,1 млрд рублей, на НДФЛ ещё столько же. Кроме того, более 1,64 млрд рублей принёс налог на совокупный доход, 2,464 млрд рублей — налог на имущество, 2,393 млрд рублей — земельный налог.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 1,1 млрд рублей.

Безвозмездные поступления за рассматриваемый период составляли 5,61 млрд рублей, из которых 704,996 млн рублей — это межбюджетные субсидии.

Из общего объёма расходов в 15,341 млрд рублей на функционирование местной администрации приходилось 623,568 млн рублей (содержание главы — 3,141 млн рублей), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 150,426 млн рублей, на национальную экономику — 1,343 млрд рублей. Кроме того, ещё 277,417 млн рублей было затрачено по строке «транспорт», 1,038 млрд рублей — на дорожные фонды, 1,213 млрд рублей — на ЖКХ, 479,026 млн рублей — на благоустройство. Самым дорогостоящим расходом было образование — 9,596 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2018 год и плановый период 2019—2020 годы в муниципалитете свёрстан бездефицитный основной финансовый документ. Доходы на следующий год составят более 21,6 млрд рублей, на 2019 год — 21,632 млрд рублей и 21,911 млрд рублей на 2020 год. Между тем, несмотря на отсутствие дефицита, власти планируют все три последующих года брать кредиты от кредитных организаций. Общая сумма — 9,6 млрд рублей.

При этом уже не первый год при составлении бюджета оговаривается обязательство исполкома не принимать решений, которые могут повлиять на рост численности и расходов на чиновников.

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