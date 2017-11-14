Деревня на пять пенсионеров: району Татарии нужна «спасательная операция»

Заинск, Татария, , 05:25 — REGNUM Программы социально-экономического развития сельских поселений Татарии вскрывают одну из самых болезненных проблем — вымирание деревни. Верхнепинячинское сельское поселение Заинского района не стало исключением — здесь в одном из пяти населённых пунктов, входящих в состав территориального образования, осталось всего пять жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На начало 2017 года на территории всего поселения проживало 807 человек (270 пенсионеров), из которых пять — в деревне Алмалы. Все из проживающих в ней — это пенсионеры.

Для понимания масштаба проблемы в сельском поселении, достаточно посмотреть показатели рождаемости и смертности за последние два года. За 2015 год здесь родилось всего пять младенцев, а умерло восемь жителей, на 11 прибывших было 16 уехавших. За 2016 год родились два ребёнка, а умерли 12 жителей. При этом на шесть прибывших уехало восемь человек.

«Спад численности населения характерен для всех населённых пунктов, входящих в состав поселения. Демографическая ситуация в Верхнепинячинском сельском поселении в 2017 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами», — отмечается в программе развития, а далее, как под копирку, власти этого сельского поселения пишут о тех же проблемах, что и ранее их соседи — Кадыровское сельское поселение.

В программах социально-экономического развития обоих сельсоветов власти жалуются на то, что социальная сфера в кризисном состоянии и ощущается недостаточность средств местных бюджетов. Кроме того, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения и растёт отставание от города по уровню и условиям жизни.

Напомним, схожая с Верхнепинячинским проблема имеется и в другом сельском поселении того же Заинского района — Кадыровском. В одном из пяти населённых пунктов, деревне Киселёвке, на момент подготовки схожей программы (начало 2017 года) также оставалось пять жителей. А по итогам 2016 года в целом по поселению на 10 родившихся было 14 умерших, а на шестерых приехавших на постоянное жительство — восемь убывших.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 40 из 45 муниципальных образований республики по итогам за январь-сентябрь 2017 года смертность превышала рождаемость. Хуже всего обстояли дела в Зеленодольском районе — на 976 новорождённых здесь было 1713 умерших жителей.

И хотя в целом по Татарии родившихся на 8,9% больше, чем умерших, но тенденция налицо.

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