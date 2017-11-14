Последний шанс экологов: Комиссия в Небраске обсудит нефтепровод Канада-США

Линкольн, США, , 04:56 — REGNUM Комиссия штата Небраска 20 ноября окончательно рассмотрит вопрос разрешения или запрета строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, передает Reuters.

Голосование комиссии из пяти человек пройдет в столице штата, городе Линкольн, оно будет открытым для общественности.

Против строительства нефтепровода выступают экологи и коренные жители Небраски, однако в штате больше сторонников строительства — ожидается, что Keystone XL может снизить цены на топливо и обеспечить новые рабочие места.

Напомним, указ о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, которое было заблокировано экс-президентом США Бараком Обамой, был подписан Дональдом Трампом еще начале 2017 года.

Согласно заявлениям Белого дома, нефтепровод протяженностью 1897 километра из канадской провинции Альберта, способный давать до 830 тыс. баррелей нефти в сутки, обеспечит в США 28 тыс. рабочих мест.

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