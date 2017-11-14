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Самое недоступное жильё на Дальнем Востоке на Сахалине

Экономика

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Южно-Сахалинск, 14 ноября 2017, 04:20 — REGNUM  Сахалинская область является самым недоступным регионом Дальнего Востока для приобретения жилья. Копить местным жителям на недвижимость приходится не менее семи лет, в то время как в Магаданской области можно уложиться в два года, сообщает ИА REGNUM.

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Аналитики портала «Мир квартир» выяснили, что если житель Сахалинской области (33 место рейтинга) в течение семи лет будет полностью откладывать свою зарплату, он сможет приобрести квартиру.

За шесть лет обзавестись жилплощадью можно в Приморском крае (57 место) и Амурской области (58 место). Пять лет отвели жителям Хабаровского края (74 место), Камчатского края (75 место) и Якутии (77 место). В Еврейской автономной области (79 место) для этого потребуется четыре года.

Самые доступные квартиры расположены в Магаданской области — на них придётся полностью откладывать зарплату два года.

Как сообщало ИА REGNUM, два региона Дальнего Востока попали в рейтинг субъектов по доступности ипотеки в России. Ими стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, в этом же списке числятся ЯНАО и Ханты-Мансийский АО.

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