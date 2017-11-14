«На святом не экономят» — правительство Греции заплатит бедным на Рождество

Афины , , 01:52 — REGNUM Правительство Греции не намерено отказываться от рождественских выплат малообеспеченным слоям населения, передает Associated Press.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что в этом году на выплату пособий в честь праздника Рождества в бюджете запланировано €1,4 миллиона евро.

Несмотря на усилившееся давление стран-кредиторов и руководства Евросоюза, в 2017 году общий объем декабрьских выплат для пенсионеров и малообеспеченных граждан больше, чем в прошлом году — в 2016 году правительство выплатило рождественских пособий на €617 миллионов.

По словам премьер-министра, пособие, размер которого составляет от €240 до €900, получат не менее 3,4 миллионов граждан Греции.

Пока неизвестно, как отнесутся кредиторы к «рождественской щедрости» правительства Греции — намерение руководства страны сохранять социальные гарантии и выплаты в условиях экономического кризиса часто встречается с непониманием.

Читайте также: Премьер-министр Греции заявил о «шантаже кредиторов»