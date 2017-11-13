Большая часть всех инвестиций в экономику Белоруссии идёт из России

Минск, , 22:30 — REGNUM За период с января по сентябрь 2017 года иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Белоруссии $6,7 млрд, что на несколько сотен тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная доля средств по-прежнему приходится на Россию. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в Национальном статистической комитете республики.

В эту статистику не вошли экономические показатели банков. По данным Белстата, более 40% всех поступивших иностранных инвестиций в Белоруссию пришлись на российские хозяйственные субъекты. На втором месте по объемам финансовых вливаний в реальный сектор белорусской экономики — Великобритания, доля которой составляет 26,6%. Кипр с 7,1% — на третьем месте. При этом объем прямых инвестиций из других стран в республику составил $5,5 млрд, а это 83% от всех иностранных инвестиций в Белоруссии.

В свою очередь, республика с начала января по сентябрь направила за рубеж (кроме банков) $4 млрд. Почти 67% из этого объема средства было направлено белорусскими организациями в Россию. В Украину Белоруссия инвестировала около 18% всех своих финансовых поступлений за границу. Для Великобритании — почти 7%. Доля прямых инвестиций — 93,8% от всех направленных за рубеж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за январь — сентябрь прошлого года в реальный сектор экономики Белоруссии (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $6,3 млрд инвестиций. Тогда доля России составляла чуть более 49% от всех поступивших средств, Великобритании — 18,7%, Кипра — 7,8%. Поступление прямых инвестиций из других стран составило $5,1 млрд (81,6% от всех).

При этом важно заметить, что, согласно данным Белстата, за 2015 год в январе — сентябре объём иностранных инвестиций составил $8,7 млрд, ПИИ — $5,5 млрд. То есть в 2016 году произошел серьёзный отток иностранных инвестиций, в 2017 году он немного увеличился. В то же время объём белорусских инвестиций за рубеж оценили тогда в $3,9 млрд, но большая часть этих средств покрывала долговые обязательства зарубежных резидентов.

Отметим также, что Великобритания и Кипр в числе активных инвесторов в реальный сектор экономики Белоруссии не были замечены. Однако британские фирмы закупают у Белоруссии большую часть произведенных нефтепродуктов среди стран ЕС. Что касается Кипра, то с ним у республики довольно скромный товарооборот, зато кипрский оффшор используется для вывода средств и реинвестирования.

Россия же с момента развала СССР является основным партнёром Белоруссии, хотя Минск в последние годы и взял курс на сближение с Западом. На РФ, помимо инвестиций, приходится и более половины всех кредитов Белоруссии. Кроме того, вся нефть, из которой республика производит нефтепродукты и продаёт в третьи страны, поставляется тоже из России.

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