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Глава МИД Турции: «Турецкий поток» строится быстрее, чем ожидалось

Экономика

«Газпром» закончил постройку морских участков «Турецкого потока» на территории России и приступил к работе над газопроводом в экономической зоне Турции

Сочи, Краснодарский край, 13 ноября 2017, 20:44 — REGNUM  Работы по созданию газопровода «Турецкий поток» осуществляются быстрее, чем ожидалось, заявил 13 ноября журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, работы проводятся хорошо и с опережением изначальных планов.

«Работа идёт достаточно хорошо, быстрее, чем ожидалось», — цитирует агентство RT заявление руководителя МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Напомним, «Газпром» уже закончил постройку морских участков «Турецкого потока» на территории России и приступил к работе над первой ниткой газопровода в экономической зоне Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября пресс-служба российской госкорпорации «Газпром» сообщила о завершении строительства российской части газопровода «Турецкий поток».

Напомним, 10 октября 2016 года Россия и Турция заключили межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток», предусматривающего создание двух ниток с пропускной мощностью каждой в 15,75 млрд куб. м природного газа.

Одна нитка предназначена для транспортировки российского газа на турецкую территорию, а вторая обеспечит газоснабжение Южной Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство российской части «Турецкого потока» завершено

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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