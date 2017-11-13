Украина хочет отказаться от закупки угля из США

Киев, , 20:28 — REGNUM С начала года на Украине угольные предприятия государственной формы собственности сократили добычу угля на 11,5%, или на 3,4 млн т — до 26,2 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2016 (тогда добыча составила 29,6 млн т).

Так, по данным министерства энергетики и угольной промышленности Украины, добыча энергетического угля (с целью сжигания для производства электроэнергии) в январе-сентябре сократилась на 8,7%, или на 2 млн т — до 21,1 млн т, коксующегося — на 21,5%, или на 1,4 млн т — до 5,1 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что до конца 2017 года правительство закупит для государственных шахт оборудования на 1 млрд грн. (37,7 млн долл.), а в 2018-м — на 94,3 млн долл. Он заверил, что эти меры позволят вывести госшахты на безубыточный уровень.

«Впервые за 4,5 года в этом году правительство Гройсмана выделило 1 млрд грн. на техническое переоборудование. Думаю, в ноябре — декабре эти деньги трансформируются в шахтное оборудование. Хочу поблагодарить депутатов за то, что поддержали выделение 2,5 млрд на модернизацию шахт в следующем году. За эти полтора года мы смогли перевести тепловые электростанции. На сегодняшний день в сравнении с прошлым годом мы на 3,5 млн тонн снизили потребление антрацита. Но на эти 3,5 млн тонн возросло потребление газовой марки угля. Я пообещал, что до конца лета 2018 года у нас не будет ни одной убыточной шахты», — рассказал Насалик, выступая в Раде 10 ноября.

Министр также отметил, что не видит проблемы в текущей динамике изменения запасов угля на складах электростанций.

«Я не вижу проблемы. Какая разница, сколько на складах? 1, 5, 3 млн тонн или более. Главное — поставки. А с поставками сейчас всё хорошо. Если летом мы «срабатывали» склады, то сейчас они растут», — сказал Насалик на брифинге 9 ноября в Чернобыле.

Он сообщил, что правительство сдерживает импорт угля газовой группы в расчете на модернизацию украинских шахт и рост добычи внутри Украины.

«Я сейчас немного сдерживаю импорт марки «Г». Я предлагаю правительству и отстаиваю, чтобы мы выделили средства на модернизацию своих государственных шахт. Если мы выделим средства, мы сможем нарастить добычу и покрыть все нужды», — заверил Насалик.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в рамках принятой энергетической стратегии правительство проводит реформу угольной сферы. Целью реформирования государственных шахт является модернизация предприятий и обеспечение государства собственным углем.

«Мы — страна, которая должна обеспечивать себя всеми компонентами, в том числе углем. Наша задача — прекратить импорт угля, но на это нужно время. Частные шахты добывают уголь с нормальной себестоимостью, а в государственных шахтах, которые не модернизированы, заброшенные, у людей нет средств защиты, — проблемы», — сказал Гройсман, передает правительственный портал.

По его словам, государство должно инвестировать в модернизацию шахт и безопасность труда шахтеров, а также просчитывать возможность продажи шахт и привлечения новых собственников на угольные предприятия.

«Нам надо научиться самим добывать газ, добывать уголь, наращивать мощности — делать всё, чтобы мы стали экспортером энергоресурсов», — добавил Гройсман.

Кроме того, 13 ноября сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак опубликовал обращение к депутатам Рады с призывом внести поправки в проект госбюджета на 2018 год, чтобы вернуть на украинский рынок отечественный уголь. Он предложил парламенту работать над снижением себестоимости отечественного угля и предоставить дотации государственным шахтам.

«Уже несколько лет подряд украинская угольная промышленность приходит в упадок. Государственные шахты закрываются, шахтеры теряют работу. Сокращение шахт и сокращения добычи угля привели к тому, что мы закупаем уголь за границей, а его все равно не хватает. Мы призываем восстановить государственную поддержку украинских шахтеров и принять поправки в бюджет для снижения себестоимости угля», — говорится в обращении.

Мазурчак уточнил, что себестоимость производства одной тонны угля на государственной шахте в среднем составляет 2750 грн. (103 долл.) за тонну, а рыночная цена за тонну угля — 2200 грн. (82 долл.).

«В свое время большинство привлекательных шахт были приватизированы. Сегодня власти должны поддержать государственные шахты и предоставить им возможность развиваться. Страна как никогда нуждается в топливе для получения тепловой и электрической энергии», — считает Мазурчак.

В «Нашем крае» считают, что нынешние запасы угля в ТЭК гораздо меньше необходимых, а разбалансировка энергетической системы может привести к веерным отключениям электричества по всей стране.

«Модернизация украинской угольной промышленности и создание условий для наращивания добычи угля в ближайшем будущем — это вопрос национальной безопасности. Украинские шахтеры ждут гарантии от государства и готовы работать, чтобы обеспечить страну теплом и светом», — подытожил Мазурчак.

При этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец напомнил, что Рада не заложила в проект бюджета на 2018 год 2,5 млрд грн. (94,3 млн долл.) на модернизацию госшахт.

«По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Насалика, планируется продолжение модернизации шахт и в 2018 ожидается выделение на эти цели 2,5 млрд грн. В проекте бюджета таких денег не заложено на модернизацию шахт. Это мечты министра? Я могу присоединиться к этой мечте, и тоже хочу этого, но не надо обманывать народ! Возможно получение кредита в размере 1 млрд грн. от «Укргазбанка» или «Ощадбанка», который, возможно, и не будет выделен. Кроме того, государство должно вернуть его с процентной ставкой 20—22%. Минфин пока не собирается брать на себя такие обязательства. Так о каких 2,5 млрд идет речь?» — написал Волынец 11 ноября на своей странице в Фейсбуке.

В то же время украинский энергетический эксперт Сергей Горбец прогнозирует дальнейшее снижение запасов угля марки «Г» на украинских ТЭС с 13 ноября. «Вот только рост запасов угля марки «Г» на ТЭС за последнюю неделю связан с недопоставкой его в конце октября, относительно теплой погодой и незначительным увеличением выработки на АЭС. Уже с понедельника тенденция сменится», — написал Горбец на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, 1 августа стало известно, что украинская госкомпания «Центрэнерго» заключила с американской компанией XCoal Energy & Resources контракт на поставку до конца 2017 года 700 тыс. тонн угля по цене до 115 долл./тонна. 21 августа XCoal Energy поставила Украине первую партию угля на 62 тыс. тонн. Уголь прибыл в порт Южный (Одесская область) в ночь на 13 сентября. 9 ноября пресс-служба одесского порта «Южный» проинформировала, что в порт зашел «третий балкер с американском углем для ПАО «Центрэнерго».

"В трюмах — 80 000 тонн угля для украинских электростанций ПАО «Центрэнерго». Груз прибыл из США. Предприятие работает по графику. Разгрузка проходит в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее, в октябре, министр Насалик уточнил, что текущая цена импортируемого угля из ЮАР составляет около 100 долларов за тонну, а из США — 97—110 долларов за тонну. Стоит отметить, что в первом квартале 2017 года импорт угля из России на Украину составил более 221 тысячи тонн при общем объеме импорта в 413 тысяч тонн. За первый квартал из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ — 221,6 тыс. тонн, из Польши — 118,9 тыс. тонн.

Как сообщалось, на Украине с 17 февраля 2017 года действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Ввод ЧП вызван действиями радикалов, которые при поддержке нардепов фракции «Самопомощь» заблокировали железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. Таким образом, радикалы заблокировали поставки угля из Донецка и Луганска. После этого Украина была вынуждена начать закупки угля в США и ЮАР.

Напомним, что в 2016 году Украина увеличила добычу угля на 2,8%, или на 1,1 млн т до 40,9 млн т по сравнению с 2015 годом (тогда добыча составила 39,7 млн т). 31 октября крупнейший на Украине частный энергохолдинг ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову) анонсировал разработку нового крупного месторождения угля в западной части Донецкого каменноугольного бассейна.