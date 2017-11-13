Увеличение платы за проезд в автобусах Рязани вызвало вопросы

Рязань, , 19:11 — REGNUM Активисты рязанского отделения ОНФ потребовали у городской администрации предоставить все данные об опросе, в результате которого жители согласились на увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Напомним, проезд может подорожать сразу на четыре рубля — с 19 до 23 рублей. Общественники усомнились, что эта новость могла быть воспринята жителями спокойно.

Новость о том, что стоимость билета может быть увеличена, появилась 9 ноября. С таким предложением выступают представители профсоюза работников жизнеобеспечения, а также муниципальные и коммерческие перевозчики. В мэрии считают требование вполне обоснованным. В частности, это связано с тем, что растет стоимость топлива, запчастей и тарифов по ОСАГО, сообщила тогда пресс-служба мэрии.

Позже в администрации сообщили, что межведомственная комиссия опросила жителей Рязани. Они оказались не против повышения цен.

«На вопрос о готовности к увеличению стоимости проезда, большинство респондентов заявили о том, что не возражают против введения этого изменения в случае, если вырученные средства будут направлены на улучшение качества предоставления транспортных услуг, в том числе — обновление автопарка», — сообщила пресс-служба 10 ноября.

Однако в региональном отделении ОНФ решили, что такой результат — весьма сомнительный.

«Проанализировав комментарии в социальных сетях, мы видим, как минимум, удивление рязанцев новостью о готовности принять двадцатипроцентое повышение тарифов», — цитирует пресс-служба отделения сопредседателя регионального штаба Игоря Трубицына.

Активисты просят у мэрии предоставить данные о количестве респондентов, выборке, методе исследования и другие.

В ОНФ также напоминают, что за последние два года в Рязани стоимость проезда в общественном транспорте поднималась дважды. В 2016 году — с 16 до 18 рублей, и в 2017 году — с 18 до 19 рублей.

«Теперь стоимость проезда предлагается увеличить сразу на 4 руб., что превышает 20% от действующего тарифа. К работе и состоянию общественного транспорта у горожан накопилось много вопросов. И если межведомственная комиссия заявляет, что большинство граждан по итогам опроса не возражает против повышения, то необходимо раскрыть детали этого опроса», — сказал Игорь Трубицын.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о том, что в Рязани может появиться концепция развития городского пассажирского транспорта. В нее, в частности, могут войти положения об уменьшении количества маршрутных такси на улицах города и выделении отдельных полос для движения общественного транспорта. Кроме того, речь идет об обновлении и расширении автопарка муниципальных предприятий.

Перед началом работы над концепцией власти планируют провести исследование пассажиропотока и географии поездок людей.

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