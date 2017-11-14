Анна Кумицкая, , 05:15 — REGNUM

В Крыму начинается масштабная кампания по приватизации санаториев. Уже сейчас к продаже готовятся около 15 здравниц, среди которых ялтинские «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер». Региональные власти заявляют, что готовы отдавать учреждения в надежные руки инвесторов, чтобы Крым вновь стал главной здравницей страны. Эксперты и бизнесмены говорят: чтобы бизнес был заинтересован в инвестировании в санаторно-курортную индустрию Крыма, нужны серьезные изменения.

Есть проблемы, но есть и возможности

По данным Государственного реестра курортного фонда РФ, Крым относится к числу регионов с наибольшим количеством санаториев. Как рассказала исполняющий обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ Наталья Старцева, всего в реестр внесен 101 крымский санаторий. Из них 46 принадлежат региону. 31 находится в частной собственности, а 19 — в федеральной. Форма собственности для трех санаториев не выбрана, по одному принадлежат иностранным государствам и российским госкорпорациям.

При этом инвестиционную привлекательность санаториев, по мнению Натальи Старцевой, сдерживают несколько факторов. В их числе — и отсутствие системы оценки качества услуг в санаторно-курортной индустрии. Кроме того, сказывается недостаточное применение на практике современных программ санаторно-курортного лечения, несовершенство управления государственными учреждениями, низкий уровень информированности людей и отсутствие единой политики продвижения.

«В области инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса мы, к сожалению, наблюдаем несовершенство механизмов управления санаторно-курортным комплексом Российской Федерации, которые находятся в государственной собственности, но с использование механизмов государственно-частного партнерства. Необходимость развития государственной инфраструктуры, поддержки инвестиционных проектов. Необходимы меры по регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации», — сказала Наталья Старцева.

Еще одну проблему санаторно-курортной индустрии в России назвала председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова. По словам эксперта, речь идет о высокой изношенности фондов.

«67% санаториев в России — частные. Отрасль интересна для инвесторов, но при этом сейчас 46% площадей государственных санаториев не используются, потому что требуется обновление изветшавшей инфраструктуры», — сказала Елена Трубникова.

При этом, по мнению эксперта, инвесторы должны быть заинтересованы во вложении средств в санаторно-курортную индустрию.

«Общемировой тренд — это развитие оздоровительного туризма. Если посмотреть на инвестиционные вложения, которые можно сделать, то вложения, к примеру, в трехзвездочные гостиницы окупаются за 7—10 лет, а вложения в существующие курортно-санаторные объекты, в дополнительное строительство или реконструкцию — за 6—8 лет, в строительство бассейна — за пять лет, спа-комплекса — за два года», — рассказала Елена Трубникова.

В тоже время, по данным эксперта, в России активно растет потребность в санаторно-курортном лечении. Сейчас в стране более 38% населения подвержено вредным факторам на работе. Из них 43% работают в тяжелых условиях. К тому же растет потребность санаторно-курортного лечения среди детей. Весь этот потенциальный спрос не смогут удовлетворить даже существующие здравницы.

Готовы отдавать в надежные руки. Готовы ли надежные руки брать?

Между тем власти Крыма сейчас четко заявляют, что готовы выводить санатории на рынок. Так, по словам министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова, санаторно-курортная индустрия — один из трех китов, на которых базируется экономика Крыма. Два первых кита — промышленность и сельское хозяйство. Все ресурсы для того, чтобы вернуть Крыму звание всероссийской здравницы — есть. Недостаточно пока только инфраструктуры.

«Мы готовы предоставлять инвесторам те площадки, которые мы хотели бы возродить. Республиканскими средствами мы это не готовы сделать, но мы готовы передать объекты в надежные руки инвесторов, чтобы на этом месте появилась современная инфраструктура», — сказал Андрей Мельников.

Представители бизнеса согласны с тем, что главная проблема санаторно-курортных комплексов в Крыму в том, что они — государственные. Но чтобы в проекты пришли инвесторы, власти должны еще многое сделать, считает гендиректор комплекса Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

Так, по мнению предпринимателя, в первую очередь необходимо определиться, для кого будут работать санатории. Эффективнее всего, считает бизнесмен, сделать ставку на семейный отдых — семьи должны приезжать в республику и получать программу сразу на всю семью.

Предприниматель предлагает сразу комплекс мер. Это и брендирование санаторно-курортного лечения, и введение многопрофильности, когда человек не только проходит лечение, но и отдыхает, и просвещается — в общем, делает всё за одну поездку. Важная часть — введение стандартов обслуживания и лечения и упрощение вхождения в инвестпроект — инвесторы должны четко понимать правила и то, какие шаги необходимо сделать. Кроме того, по мнению Гранта Бабасяна, нужно изменение ряда законов. К примеру, владельцы санаториев должны иметь возможности и продавать лицензируемые услуги, и наливать вечером коктейли тем, кто приехал не лечиться, а отдыхать, считает предприниматель.

В целом же работа по привлечению инвестиций в санаторно-курортные комплексы должна проводиться множеством ведомств. Для координации работы необходимо найти ответственного.

«У нас сейчас есть отдельные ведомства, которые собирают инвестплощадки. Но при этом инвестор сталкивается и с другими проблемами. Самый сложный вопрос — решить, кто должен регулировать этот процесс и помогать инвесторам. Когда стоит задача привлечь инвесторов, им нужно помогать», — сказал Грант Бабасян.