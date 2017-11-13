Die Welt: «Президент США никогда не сможет отменить санкции против России»

Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Банкир высшей международной категории и главный представитель американской экономики в Москве Алексис Родзянко в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что даже сейчас, во времена полной разобщенности между США и Россией, для среднестатистического американца Россия практически «не существует».

То ли дело ЕС: все знают про Великобританию, что-то слышали о Германии. А вот Россия для них — далекая, большая и непонятная страна. При этом большинство американцев согласны с Дональдом Трампом относительно того, что с Россией неплохо было бы иметь хорошие отношения, отмечает Родзянко. Путина они считают интересным человеком, который нормально управляет государством, но не более того.

В Вашингтоне, однако, как и в центральных американских СМИ, Россия является теперь чуть ли не главной темой, отмечает Алексис, — и в этом состоит большое внутриамериканское противоречие.

«Политика в Америке сейчас очень радикальна. Доля экстремистов сильно выросла как в демократическом, так и в республиканском лагере. А посредников между сторонами по-прежнему мало», — отмечает эксперт.

В чём же именно Россия враг для Америки? «У нее есть ядерный потенциал. Но им обладают также Британия, Франция, Израиль и Китай», — подчеркивает Родзянко. Да, ракеты можно легко перенаправить, и этот факт способствует взаимному устрашению и сдержанности. Но при этом именно ядерный потенциал, по мнению эксперта, считается одной из главных причин, почему США рассматривает Россию в качестве врага.

При этом президент Американской Торговой Палаты уверен, что российско-американские отношения обременяют множество ненужных и непринципиальных вещей, в том числе и санкции. «Закон о санкциях — худшее, что можно было сделать, — считает президент. — Он вбивает клин между США и Европой, используя Россию как предлог. В конечном счете это приведет к тому, что Европа будет действовать более самостоятельно и, возможно, быстрее сможет договориться с Россией».

Несмотря на это, по мнению Родзянко, санкции просуществуют еще по меньшей мере 20 лет, подобно поправке Джексона-Вэника в свое время. Дело в том, что согласно новому закону о санкциях, президент США больше не сможет отменить их. Теперь это под силу только законодателю, то есть Конгрессу США. Исходя из этого, автор уверен, что Европа почти со 100%-ной вероятностью отменит санкции раньше Соединенных Штатов, просто потому, что ей будет легче это сделать.

Напомним, что в 2014 году США и ряд других западных государств ввели в отношении России санкции в связи с украинскими событиями и присоединением полуострова Крым. В октябре список санкций расширился на сотрудничество с российскими компаниями в арктических, глубоководных и сланцевых энергетических проектах.