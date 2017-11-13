МВФ доволен экономикой Литвы

Вильнюс, , 18:17 — REGNUM

Эксперты из Международного валютного фонда (МВФ), работавшие в Литве 7−13 ноября, сегодня, 13 ноября, представили выводы, в которых положительно оценивается экономический рост Литвы и проводимая фискальная политика, позволяющая в 2018 году формировать профицитный бюджет, сообщили ИА REGNUM в Минфине Литвы.

«Такая положительная оценка Литвы еще раз доказывает, что страна правильно и ответственно распоряжается финансами. Мы будет и дальше проводить такую экономическую и финансовую политику, которая гарантирует эконмическую стабильность страны и устойчивый рост. Как подчеркнули эксперты МВФ, фискальная политика подходящая и антициклонная, с учетом быстрого экономического роста и уровня инфляции», — цитирует министра финансов Литвы Вилюса Шапоку пресс-служба ведомства.

По мнению МВФ, экономический рост Литвы в 2017 году составит 3,5%, позже постепенно приблизится к 3%.

Эксперты фонда также положительно оценили проект госбюджета на 2018 год. Подчёркивается, что формируемый профицит бюджета в размере 0,6% от ВВП соответствует правилам фискальной дисциплины.

«Фискальная ситуация остается сильной. Из-за доходов с налогов, собираемых за счет зарплаты и внутреннего потребления, и из-за меньших расходов бюджет будет профицитным, по сравнению с планированным дефицитом в размере 0,7% от ВВП. Фискальные результаты последнего периода и фискальный план средней продолжительности создает условия для сокращения долга государства», — говорится в сообщении МВФ.

Литве предлагается осуществить реформы в сферах образования, здравоохранения и инноваций. Положительную оценку получил новый Трудовой кодекс, который, по мнению представителей фонда, стимулирует продуктивность, но, по словам экспертов МВФ, повышение эффективности системы просвещения остается приоритетной сферой. По мнению экспертов МВФ, структурные реформы необходимы, чтобы ускорить конвергенцию Литвы с экономикой других стран еврозоны.