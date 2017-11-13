Порты на Балтике: рост продолжается

Санкт-Петербург, , 18:16 — REGNUM В портах Балтийского бассейна России объём перевалки грузов увеличился за январь-октябрь 2017 года вырос на 4,9% до 205,4 млн тонн. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Объём перевалки сухогрузов возрос на 16,2% до 85,9 млн тонн, наливных — упал на 1,9% до 119,5 млн тонн.

Отрицательная динамика среди портов Балтийского бассейна зафиксирована только в порту Приморск — падение составило 8,6% и в абсолютных цифрах показатель снизился до 49,4 млн тонн.

В остальных российских портах отмечается рост.

Порты Усть-Луга увеличил объёмы перевалки на 10,8% до 85,0 млн тонн, Большой порт Санкт-Петербург — 10,0% до 44,0 млн тонн, Высоцк — на 2% до 14,4 млн тонн.

Тем временем грузооборот порта Вентспилс (Латвия) в январе-октябре 2017 года составил 17,3 млн. т., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот порта Рига (Латвия) в январе-октябре 2017 года составил 28,1 млн. т., что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, грузооборот морских портов России за январь — октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 649,5 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов.

Наибольшую долю составляют наливные грузы — объем по итогам 10 месяцев года достиг 343 млн тонн, что на 8,3% выше аналогичного уровня прошлого года. Наибольший рост демонстрирует перевалка сырой нефти — на 12,6%, до 210,7 млн тонн, а также сжиженного газа — на 7,2%, до 11,8 млн тонн.